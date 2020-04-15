السعودية اليوم / تنفيذ إجراءات للوقاية من فايروس كورونا بالنيابة العامة بوادي الدواسر



وادي الدواسر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

نظمت دائرة النيابة العامة بمحافظة وادي الدواسراليوم، مُحاضرة توعوية بالتعاون مع مستشفى المحافظة العام ، تحدث خلالها الدكتور محمد الفاضل من منسوبي المستشفى قدم فيها عدداً من الارشادات حول فايروس كورنا المستجد وطرق الوقاية منه، والطرق الصحيحة لتعقيم وغسل اليدين ، وترك مسافة كافية بين الاشخاص لحمايتهم من انتقال العدوى كما تم توزيع عدد من المنشورات والمطويات حول مخاطر انتشار الفايروس.

من جهة أخرى قامت الدائرة وبالتعاون مع بلدية المحافظة بتعقيم مبنى النيابة وتوفير جميع المستلزمات الخاصة للوقاية من فايروس

// انتهى //

19:08ت م

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وادي الدواسر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واسنظمت دائرة النيابة العامة بمحافظة وادي الدواسراليوم، مُحاضرة توعوية بالتعاون مع مستشفى المحافظة العام ، تحدث خلالها الدكتور محمد الفاضل من منسوبي المستشفى قدم فيها عدداً من الارشادات حول فايروس كورنا المستجد وطرق الوقاية منه، والطرق الصحيحة لتعقيم وغسل اليدين ، وترك مسافة كافية بين الاشخاص لحمايتهم من انتقال العدوى كما تم توزيع عدد من المنشورات والمطويات حول مخاطر انتشار الفايروس.من جهة أخرى قامت الدائرة وبالتعاون مع بلدية المحافظة بتعقيم مبنى النيابة وتوفير جميع المستلزمات الخاصة للوقاية من فايروس كورونا المستجد حيث شملت عملية التعقيم المداخل والأقسام ومكاتب التحقيق وكافة المرافق بالدائرة.// انتهى //19:08ت م0173

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