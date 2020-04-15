السعودية اليوم / سنغافورة تسجل 447 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سنغافورة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أكدت سنغافورة اليوم 447 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السنغافورية أن 404 من حالات الإصابة الجديدة ارتبطت بأماكن إقامة العمال المهاجرين.

// انتهى //

18:57ت م

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سنغافورة 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأكدت سنغافورة اليوم 447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 3699 حالة.وأفادت وزارة الصحة السنغافورية أن 404 من حالات الإصابة الجديدة ارتبطت بأماكن إقامة العمال المهاجرين.// انتهى //18:57ت م0170

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