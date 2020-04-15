السعودية اليوم / التجمع الصحي الأول بالشرقية يعتمد 7 منشآت تابعة له كمقار للتدريب في برنامج الصيدلة السريرية



الدمام 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واس

اعتمدت الهيئة

وأكدت المدير التنفيذي للرعاية الصيدلية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتورة ندى القضيب أن الطاقة الاستيعابية للمتدربين بلغت 32 متدربا في كافة مستويات برنامج الصيدلة السريرية والذي يعد أحد أهم البرامج الاكلينيكية لفئة الصيادلة بهدف تطوير أداء الصيادلة ورفع مستوى الكفاءة ، ليكونوا قادرين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى في عدة تخصصات بالتعاون مع فرق طبية متعددة التخصصات ، إضافة إلى تقديم المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتقديم المشاريع البحثية المتعلقة بالممارسة الصيدلانية .

وأوضحت الدكتورة القضيب أن المنشآت التي تم اعتمادها كمقار تدريبية تتمثل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، ومجمع الدمام الطبي ، ومستشفى القطيف المركزي ، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب ، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران ، ومستشفى الجبيل العام ، مشيرة إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في رفع مستوى الأداء مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المنطقة الشرقية.

// انتهى //

18:44ت م

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الدمام 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 أبريل 2020 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 7 منشآت صحية تابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية كمقار تدريبية لتنفيذ برنامج الصيدلة السريرية لمدة 4 سنوات، وذلك بعد استيفائها لمعايير الاعتماد البرامجي لبرنامج شهادة الاختصاص في الصيدلة السريرية .وأكدت المدير التنفيذي للرعاية الصيدلية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية الدكتورة ندى القضيب أن الطاقة الاستيعابية للمتدربين بلغت 32 متدربا في كافة مستويات برنامج الصيدلة السريرية والذي يعد أحد أهم البرامج الاكلينيكية لفئة الصيادلة بهدف تطوير أداء الصيادلة ورفع مستوى الكفاءة ، ليكونوا قادرين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى في عدة تخصصات بالتعاون مع فرق طبية متعددة التخصصات ، إضافة إلى تقديم المعلومات للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتقديم المشاريع البحثية المتعلقة بالممارسة الصيدلانية .وأوضحت الدكتورة القضيب أن المنشآت التي تم اعتمادها كمقار تدريبية تتمثل في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ، ومجمع الدمام الطبي ، ومستشفى القطيف المركزي ، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب ، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، ومستشفى العيون التخصصي بالظهران ، ومستشفى الجبيل العام ، مشيرة إلى أن مثل هذه البرامج تسهم في رفع مستوى الأداء مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المنطقة الشرقية.// انتهى //18:44ت م0168

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