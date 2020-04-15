السعودية اليوم / سمو أمير عسير يتفقد مقر الحجر الصحي بأبها



أبها 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة

واطّلع سموه على الخدمات الطبية والمساندة المقدمة للنزلاء، ومدى تطبيق أنظمة الإجراءات الوقائية للعاملين وفق توجيهات وزارة الصحة وبأعلى المعايير التي اعتمدها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، ليكون المحجر نموذجًا يُطبّق على ١١ محجرًا تم تجهيزها بالمنطقة.

وتجوّل سمو أمير عسير خلال الزيارة في أقسام المحجر، واطلع على آلية التعامل مع جميع الحالات، وسير العمل والتأكد من توفر جميع المستلزمات الطبية بكميات كافية، مقدمًا شكره للفريق الطبي الذي يعمل بشكل متواصل لتوفير رعاية طبية كاملة للنزلاء، كما وجه سموه بتعزيز جميع الإجراءات التي تسهم في سرعة الكشف والتعامل مع جميع الحالات المشتبه بها والمصابة وفق المعايير الموضوعة.

يذكر أن غرفة إدارة أزمة كورونا في إمارة منطقة عسير عملت على تكوين فريق من خمس جهات حكومية يعملون على إنجاز ٢٣ مهمة مستمدة من أدلة "وقاية" لتحقيق المعايير الخمسة اللازمة لتوفير محاجر ملائمة، والتي تشمل تنظيم الموقع، والدعم اللوجستي، والقيادة والسيطرة، وتوفير بيئة عمل صحية للمحجورين والعاملين، إضافة لتواجد تنظيم أمني ورقابي وطبي على مدار الساعة.

// انتهى //

18:10ت م

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أبها 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا ، أول أمس، موقع الحجر الصحي في أحد الفنادق بمدينة أبها.واطّلع سموه على الخدمات الطبية والمساندة المقدمة للنزلاء، ومدى تطبيق أنظمة الإجراءات الوقائية للعاملين وفق توجيهات وزارة الصحة وبأعلى المعايير التي اعتمدها المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، ليكون المحجر نموذجًا يُطبّق على ١١ محجرًا تم تجهيزها بالمنطقة.وتجوّل سمو أمير عسير خلال الزيارة في أقسام المحجر، واطلع على آلية التعامل مع جميع الحالات، وسير العمل والتأكد من توفر جميع المستلزمات الطبية بكميات كافية، مقدمًا شكره للفريق الطبي الذي يعمل بشكل متواصل لتوفير رعاية طبية كاملة للنزلاء، كما وجه سموه بتعزيز جميع الإجراءات التي تسهم في سرعة الكشف والتعامل مع جميع الحالات المشتبه بها والمصابة وفق المعايير الموضوعة.يذكر أن غرفة إدارة أزمة كورونا في إمارة منطقة عسير عملت على تكوين فريق من خمس جهات حكومية يعملون على إنجاز ٢٣ مهمة مستمدة من أدلة "وقاية" لتحقيق المعايير الخمسة اللازمة لتوفير محاجر ملائمة، والتي تشمل تنظيم الموقع، والدعم اللوجستي، والقيادة والسيطرة، وتوفير بيئة عمل صحية للمحجورين والعاملين، إضافة لتواجد تنظيم أمني ورقابي وطبي على مدار الساعة.// انتهى //18:10ت م0164

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