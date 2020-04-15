السعودية | “المرور”: تجديد رخص القيادة متاح إلكترونيًا دون شرط الفحص الطبي للنظر

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:27 مساءً, 15 أبريل 2020 م المناطق - الرياض ‏⁧‫أعلن المرور السعودي‬⁩ عن إمكانية تجديد “رخص القيادة” إلكترونيًا عبر منصة “أبشر” دون اشتراط الكشف الطبي للنظر؛ وذلك تسهيلاً للمستفيدين خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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