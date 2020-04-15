أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، تمديد إغلاق كافة المنافذ الجوبة والبرية والبحرية حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا الجديد، بعد أيام من اكتشاف أول إصابة مؤكدة في محافظة حضرموت، شرقي البلاد.

جاء ذلك في اجتماع عقده مجلس الوزراء اليمني، عبر الاتصال المرئي، لمناقشة جهود مواجهة فيروس كورونا الجديد، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.



وأستثنى القرار، الرحلات التجارية والإغاثية، شريطة خضوعها لتطبيق التعليمات الصحية، وذلك بناءا على المقترح المقدم من اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا.



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وسيصعّب القرار من معاناة أكثر من 7 آلاف يمني عالق في عواصم عربية مختلفة منذ بدء الحظر على المنافذ اليمنية منتصف مارس الماضي، وكانوا يأملون في العودة إلى اليمن، قبيل حلول شهر رمضان.



ووفقا للوكالة، فقد ناقش المجلس، ملف العالقين في عدد من الدول والمقترحات والرؤى للتعامل مع هذا الملف، وفق عدة مسارات على المستويين الداخلي والخارجي، بما في ذلك آليات التنسيق مع المانحين والقطاع الخاص الوطني ورجال الاعمال في هذا الجانب.



ووجهت الحكومة، اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا، برفع تقرير متكامل وعاجل عن أعداد العالقين وأماكن تواجدهم، والآليات الممكن اتباعها للتعامل معهم سواء فيما يتعلق بإعادتهم واخضاعهم للحجر الصحي وتجهيز الأماكن المعدة لذلك، او تقديم مساعدات، وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمغتربين.



وفيما يخص الحالة الوحيدة المصابة بفيروس كورونا، أكدت الحكومة ، أن الفحوصات التي أجرتها فرق منظمة الصحة العالمية على المخالطين للحالة في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، جميعها سلبية ولم تظهر عليها أي أعراض بالمرض.

