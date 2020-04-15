بحث حلول مشكلة التزاحم في مسلخ خميس مشيط

2020-04-15

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط

اجتمع محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط اليوم الأربعاء بمستثمر مسلخ بلدية خميس مشيط خالد الجربوع بحضور رئيس البلدية سليمان الشهراني لمناقشة عدة نقاط مهمة لإيجاد حلول عاجلة لازدحام ومشاكل المسلخ.

ويأتي ذلك لتلافي انتقال أي عدوى لفيروس كورونا المستجد ومنعًا للتجمعات في الداخل والعمل على تهيئة المسلخ من جميع الجوانب كما تم بحث آلية استحداث مسالخ جديدة بالمحافظة لتجنب الزحام.

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ويأتي ذلك حرصًا على سلامة المواطنين ومرتادي المسلخ وقد أبدى المستثمر استعداده التام لتلبيه كافة الطلبات وذلك خدمة للوطن والمحافظة، كما وجّه ابن مشيط بتكثيف الجهود ومتابعة المسلخ من قبل المستثمر والبلدية بشكل دائم، والحرص على نظافته، وتوفر كافة الأدوات الخاصة بالنظافة والوقاية من فيروس كورونا، وإيجاد حلول جذرية لجميع المشاكل المتعلقة بالمسلخ.

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