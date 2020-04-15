إعفاء أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة حائل وإحالته للتحقيق

2020-04-15

متابعات الخليج 365 - حائل

أصدر مدير جامعة حائل أ.د. خليل البراهيم، اليوم، قرارًا بإعفاء أحد أعضاء هيئة التدريس من عضوية اللجنة العلمية لوحدة الوعي الفكري بالجامعة، وإحالته إلى لجنة تحقيق مختصة وفقًا للإجراءات النظامية.

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وقال المتحدث باسم الجامعة سعود البلوي إن ذلك بناءً على نشره تغريدات خلال فترة سابقة، تحوي مخالفات تتعلق بالوعي الفكري.

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