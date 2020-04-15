السعودية | أمن الدولة السعودي: وفاة مطلوب في تبوك أطلق النار على الأمن

شكرا لقرائتكم أمن الدولة السعودي: وفاة مطلوب في تبوك أطلق النار على الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية اليوم الأربعاء وفاة مطلوب لدى قيام الجهات المختصة في تبوك بمهام القبض عليه يوم الاثنين الماضي، حيث بادر بإطلاق النار على رجال الأمن وأصاب اثنين منهم، ما استدعى الرد عليه.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، بأنه "في صباح يوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ، وأثناء قيام الجهة المختصة بمهام القبض على أحد المطلوبين ويدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي (سعودي الجنسية) بمنزله في منطقة تبوك، بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، وكان متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه".

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وأضاف: "ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة".

وبعد تفتيش الموقع ضبط بداخله على رشاش ومسدس وبندقية و"ساكتون هوائية" و33 طلقة رشاش حية و12 طلقة بندقية حية وصندوق بداخله 13 زجاجة حارقة.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.