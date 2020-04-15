شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مواطنين اقتحما سكن عمالة وسرقوا متعلقاتهم تحت تهديد السلاح والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطنين قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة بالرياض وسلبا ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله - من القبض على مواطنين في العقد الرابع من العمر، قاما بالسطو على سكن عمالة وافدة بمدينة الرياض، وسلبا ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، وقد ضبط معهما (مسدس) وعدد (21) طلقة حية و (سكين)، ومحفظة نقود عائدة للمعتدى عليهم، ومبلغ (4400) ريال، وعدد (4) أجهزة جوال، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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