طفلة وأريكة أحدث حلول توقف كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يلجأ النجوم لبعض الحيل والحلول المبتكرة لمواجهة توقف التدريبات في كافة اللعبات، بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وضرب الفيروس معظم دول العالم وألزم بعض الشعوب العزل المنزلي، مما دفع النجوم لابتكار الحلول لأداء التدريبات في المنزل. ولجأت هديل العلمي بطلة الجودو الأردنية لأرائك المنزل وأختها الصغيرة للمحافظة على مستوى اللياقة البدنية. وتعد هديل هي الأردنية الوحيدة التي تشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. وتطمح البطلة الأردنية في التأهل إلى الدورة التي تم تأجيلها لمدة عام لتقام في 2021.

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