"العين الإخبارية" تزور مركزا لفحص "كورونا" من السيارة في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل مراكز فحص "كورونا" من السيارة في دولة الإمارات استقبال المراجعين من مواطنين ومقيمين على أرض الدولة.
وزارت "العين الإخبارية" مراكز فحص "كورونا" من السيارة في عجمان بدولة الإمارات.
وفي تصريحه لـ"العين الإخبارية" قال الدكتور عبدالله المطروشي مدير مركز المسح الوطني في عجمان، إن هذه المراكز من شأنها أن تسرع عمليات الكشف المبكر لفيروس "كورونا" المستجد والحد من تفشيه.
وافتتحت دولة الإمارات 13 مركزاً جديداً لفحص فيروس "كورونا" المستجد من السيارة، حيث تهدف هذه المراكز إلى تعزيز الحماية والسلامة لمواطني ومقيمي دولة الإمارات ومواجهة خطر انتشار الفيروس.
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