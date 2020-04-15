العين الإخباريةالأربعاء 2020/4/15 06:20 م بتوقيت أبوظبي
اتفقت مجموعة العشرين على تعليق خدمة الديون بداية من 1 مايو/أيار، وهو قابل للتجديد بناء على تحليل مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي، وفقا لما أعلنته رويترز.
وانطلق، في وقت سابق من الأربعاء، اجتماع افتراضي لوزراء مالية دول مجموعة العشرين برئاسة السعودية، مع تحذيرات من إصابة الاقتصاد العالمي بأعمق ركود يشهده منذ قرن بسبب كوفيد-19، ووسط دعوات إلى تجميد تسديد ديون الدول الأشد فقرا.
وأشادت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، الأربعاء، باتفاق لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين، يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.
وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة لرويترز إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو/أيار إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، مع إمكانية تجديده في 2021.
وقالت جورجيفا، في بيان لاجتماع المجموعة، إن صندوق النقد يسعى "بشكل عاجل" للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر، ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.
وقالت الأمانة السعودية لمجموعة العشرين، في بيان، إن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة ما زال منعقدا، وإن مؤتمرا صحفيا كان متوقعا في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش تقرر تأخيره.
وأضافت أن بيان الاجتماع سيصدر بعد انتهاء أعماله، وأن الموعد الجديد للمؤتمر الصحفي سيُعلَن حينها.
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