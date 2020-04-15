ماذا يفعل خلفان مبارك في أيام الكورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف خلفان مبارك صانع ألعاب فريق الجزيرة الإماراتي، عن كيفية قضاء وقته في البيت في هذا التوقيت خلال الحجر المنزلي، بعد توقف النشاط الرياضي في الإمارات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشرت رابطة المحترفين الإماراتية فيديو لخلفان مبارك ضمن سلسلة حلقات "نجم من البيت" التي يتحدث فيها لاعبو دوري الخليج العربي عن يوميات الحجر المنزلي.

وتحدث خلفان في الفيديو عن الروتين اليومي له وكيف يتدرب في ظل توقف التدريبات الجماعية للفريق، وما هو أول شيء سيفعله عندما تعود الحياة لطبيعتها، كما تحدث اللاعب عن مستواه في لعبة البلاي ستيشن، واختياره أفضل تشكيلة في العالم من وجهة نظره.