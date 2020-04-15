عبدالعزيز بن سلمان: حرب الأسعار ليس من سياستنا وصفقة أوبك+ تؤكد نهجنا

2020-04-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن إبرام الصفقة التاريخية بأكبر خفض لإنتاج النفط بين منتجي دول أوبك+، ودول أخرى منتجة للنفط خارج المجموعة وسعي المملكة لذلك، هو مؤشر واضح على ثبات سياسة ونهج المملكة.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز: تحركات المملكة لتصعيد الإنتاج وخفض أسعار التصدير بشكل كبير في الفترة الماضية كانت خطوات ضرورية لإنشاء حاجز مالي لاقتصادنا، مؤكدًا على أنه لم يكن هناك ما سُمي بحرب أسعار النفط.

حرب الأسعار غير مرحب بها:

وأضاف: حرب الأسعار هو شيء غير مرحب به، وليس من سياستنا النفطية، لكن توسع المملكة في سوق النفط كان ضروريًا الفترة الماضية لتوفير حاجز مالي لاقتصاد المملكة.

وتابع: كان علينا القيام بذلك بسبب الرغبة في الحصول على بعض الإيرادات وإلا كان سيتحتم علينا الجلوس وعدم القيام بأي شيء.

وتابع وزير الطاقة: إبرام الصفقة بين منتجي دول أوبك+، ودول أخرى منتجة للنفط خارج المجموعة وسعي المملكة لذلك، هو مؤشر واضح أننا لا نغير نهجنا.

Advertisements

وستخفض مجموعة أوبك+ 9.7 ملايين برميل يوميًا من مايو، ولفت الأمير عبدالعزيز في وقت سابق إلى أن التخفيضات يمكن أن تصل في النهاية إلى 20 مليون برميل في اليوم بالوضع في الاعتبار مساهمة الدول الأخرى من مجموعة العشرين مثل الولايات المتحدة وكندا.

المملكة لا تتبع نظيرة المجموع الصفري:

وعن اتباع المملكة ما وُصف باستراتيجية الصدمة والرعب بعد أن رفضت روسيا سن تخفيضات أعمق وأطول في الإنتاج في اجتماع مارس الذي جاء تزامنًا مع انهيار الطلب الناجم عن تفشي فيروس كورونا وهو ما تسبب في ألم واسع النطاق في صناعة النفط، قال الأمير عبدالعزيز: نحن لا نتبع نهجًا ساديًا لقتل المنافسة، على العكس، بصفتنا منتجين للنفط على الأمد الطويل، فإننا نهتم أكثر باقتصاد عالمي مزدهر يجلب مستوى مزدهر من الطلب، نحن لا نتبع نظرية المجموع الصفري.

ونظرية المحصل الصفري أو لعبة محصلتها صفر zero-sum game، هي عندما يكون مكسب شخص ما فيها معادلًا لخسارة شخص آخر، ويتم طرح الناتجين من بعضهما، وبالتالي فإن صافي التغير في الثروة أو المنفعة الإجمالية هي صفر، وسُمي هذا المصطلح بهذا الاسم لأن التأثير النهائي بعد المكاسب والخسائر على كلا الجانبين يساوي صفرًا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة كانت تسعى دومًا إلى خفض إنتاج النفط بمستويات عادلة.

وردًا على سؤال حول الطلب على المدى الطويل، وعما إذا كان تفشي الفيروس قد يغير أنماط الاستهلاك، قال الأمير عبدالعزيز إن النفط سيظل مصدرًا رئيسيًا للطاقة لعقود، مضيفًا: وأنا لست مستعدًا بعد للتفريط في ذلك.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر