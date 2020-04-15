النقد الدولي: كورونا يضرب نمو الشرق الأوسط أكثر من أزمة 2008

2020-04-15

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستشهد انكماشًا هذا العام أكبر مما شهدته وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008.

ويأتي ذلك استكمالًا للتقارير المتشائمة من صندوق النقد الدولي حيث أطلق أمس تحذيرًا صارخًا، قائلًا إن جائحة فيروس كورونا سيغرق الاقتصاد العالمي في أعمق ركود له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

وقال في تقرير اليوم، إنه يتوقع انكماش منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% في عام 2020، مقارنة بالنمو المتوقع العام الماضي بنسبة 0.3%

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض ​​النمو في لبنان بنسبة 12% في 2020، كما أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% هذا العام.

ولفت التقرير إلى أن مصر هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتوقع لها صندوق النقد الدولي نموًا في عام 2020 بنسبة 2%.

Advertisements

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي لشبكة CNBC: نقاط الضعف عالية في بعض البلدان، خاصة تلك التي بها مستويات عالية من البطالة ونمو منخفض، متوقعًا إمكانية حدوث اضطرابات مدنية في بعض البلاد.

وأشار التقرير إلى أن المملكة والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، أعلنا عن حزم تحفيز كبيرة الشهر الماضي للمساعدة في مكافحة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص.

ولفت كذلك إلى أن اتفاق أوبك+ بقيادة المملكة الذي أدى إلى خفض 9.7 مليون برميل يوميًا من السوق، سيسمح باستقرار الأسعار.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر













تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19