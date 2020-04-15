- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم النقد الدولي: كورونا يضرب نمو الشرق الأوسط أكثر من أزمة 2008 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النقد الدولي: كورونا يضرب نمو الشرق الأوسط أكثر من أزمة 2008
إيران ولبنان أسوأ المتضررين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن دول منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستشهد انكماشًا هذا العام أكبر مما شهدته وقت الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويأتي ذلك استكمالًا للتقارير المتشائمة من صندوق النقد الدولي حيث أطلق أمس تحذيرًا صارخًا، قائلًا إن جائحة فيروس كورونا سيغرق الاقتصاد العالمي في أعمق ركود له منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
وقال في تقرير اليوم، إنه يتوقع انكماش منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.3% في عام 2020، مقارنة بالنمو المتوقع العام الماضي بنسبة 0.3%
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض النمو في لبنان بنسبة 12% في 2020، كما أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% هذا العام.
ولفت التقرير إلى أن مصر هي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي يتوقع لها صندوق النقد الدولي نموًا في عام 2020 بنسبة 2%.
وقال جهاد أزعور، مدير صندوق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بصندوق النقد الدولي لشبكة CNBC: نقاط الضعف عالية في بعض البلدان، خاصة تلك التي بها مستويات عالية من البطالة ونمو منخفض، متوقعًا إمكانية حدوث اضطرابات مدنية في بعض البلاد.
وأشار التقرير إلى أن المملكة والإمارات، أكبر اقتصادين في المنطقة، أعلنا عن حزم تحفيز كبيرة الشهر الماضي للمساعدة في مكافحة التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، ومساندة القطاع الخاص.
ولفت كذلك إلى أن اتفاق أوبك+ بقيادة المملكة الذي أدى إلى خفض 9.7 مليون برميل يوميًا من السوق، سيسمح باستقرار الأسعار.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر النقد الدولي: كورونا يضرب نمو الشرق الأوسط أكثر من أزمة 2008 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.