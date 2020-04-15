طبيب ينصح: استخدموا اليد اليسرى لمنع عدوى كورونا

2020-04-15

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قام مهندسون أمريكيون بتطوير سوار للمعصم يمنع ملامسة الوجه عبر الارتجاج عند اقتراب اليدين من الوجه.

وتحديدًا الأنف أو الشفتين أو العينين، إذ يتميز سوار “إميوتاتش” باحتوائه على مستشعر يراقب موضع اليد عشر مرات في الثانية، ويرتبط بتطبيق يتم تحميله على الهاتف الذكي عند ارتداء السوار أول مرة.

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وحول هذا الاكتشاف يقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد رضوي لـ” متابعات الخليج 365“، الاكتشاف يعتبر إنجاز في حد ذاته، ولكن لا أعتقد أنه عملي بالنسبة للمجتمعات العربية التي لم تعتد على ارتداء مثل هذه الابتكارات من أجل الوقاية من الفيروسات، وربما تنجح الفكرة في دول الغرب وخصوصًا إذا كان الفرد يعمل في بيئة قد تعرضه للفيروسات المعدية.

ونصح الدكتور رضوي بضرورة الحد من استخدام اليد اليمني وإشغال اليسرى حتى تضعف فرص انتقال أي عدوى أو فيروس أو بكتيريا إلى الوجه والانتقال عبر الأنف أو الفم أو العين، والحرص على غسلهما بشكل دائم وخصوصًا عند التوجه لدورات المياه، أو تناول الطعام بحجة استخدام الملاعق.

وشدد على ضرورة تكريس هذه التوعية في نفوس الأطفال، وتعليمهم آداب السعال والعطاس، وبغض النظر عن كورونا المستجد فالفيروسات شرسة عند تعاملها مع البشر.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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