، خالد بن الوليد لـ"الخليج 365": نسعى لرفع نسبة ممارسي الرياضة في المملكة لـ40% ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطرق لحملة "بيتك ناديك".. وقال: "هذه التدريبات تخفض السمنة"

حصدت الحملة الصحية الرقمية (بيتك ناديك)، التي أطلقها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع منتصف شهر مارس الماضي؛ تفاعلاً واسعاً من قبل الجمهور بوصول عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 3.8 مليون مشارك في غضون أسبوعين.

وفي هذا الصدد قال الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في حديث خاص لـ"الخليج 365": "رسالتنا من هذه الحملة هي تشجيع مختلف أفراد المجتمع على المشاركة في الأنشطة البدنية، والمحافظة على صحتهم؛ انسجاماً مع رؤية 2030، لزيادة مستويات ممارسة الأنشطة البدنية في المجتمع السعودي إلى 40٪، وهو الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه بشكل تدريجي".

وأضاف: هذه الحملة "بيتك.. ناديك"، تم إطلاقها في منتصف شهر مارس الماضي مع بداية انتشار فيروس كورونا، وتتمحور حول تخصيص مساحة في المنزل لممارسة الأنشطة البدنية كل يوم بهدف الحفاظ على صحة الفرد.

وعن عدد الأشخاص المستهدفين من هذه الحملة قال الأمير خالد لـ"الخليج 365": "لا يوجد رقم معين، ونحن نسعى بشكل مستمر لجذب العديد من أفراد مجتمعنا للتفاعل معنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على المدى الطويل".

وأضاف: إن الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة يعد مسألة هامة لا بد من الالتزام بها؛ وهو الأمر الذي تسعى حكومة المملكة إلى تعزيزه لحماية صحة المجتمع.

وأشار الأمير خالد إلى أنه يستطيع الشخص من خلال الانضمام إلى موقع الاتحاد عبر الإنترنت، استعراض الأنشطة الرياضية التي يستطيع ممارستها في المنزل، وقال: "يقدم عدد من المدربين المتعاونين معنا نصائح حول مجموعة متنوعة من التمارين الرياضية".

وأضاف: لا زلنا نحصل على صور رائعة لممارسة الرياضة داخل المنزل، ومقاطع فيديو رائعة للتمارين الرياضية باستخدام أدوات بسيطة، فتلك الأنشطة تساعدنا على التحفيز ومواصلة ممارسة تلك التمارين.

وزاد قائلًا: "هذه التدريبات لا تتطلّب سوى القليل من المعدات، ويمكن في بعض الأحيان الاستعاضة عنها بأدوات منزلية أخرى؛ حيث يعدّ المشي والركض في المنزل أمرًا رائعًا".

وتطرّق الأمير في حديثه إلى السمنة وهل يعاني منها المجتمع السعودي؛ حيث قال: "تعاني العديد من دول العالم، ليس فقط السعودية، من ظاهرة السمنة، ولمكافحة هذه الظاهرة لا بد لنا من تسليط الضوء على العديد من الممارسات الرياضية التي تساهم في الوصول إلى معدلات متدنية من السمنة؛ على سبيل المثال لا الحصر: المشي لمدة 5 دقائق في اليوم، ومن ثم زيادة هذا الوقت كل يوم، والالتزام بذلك بشكل يومي، وسيلاحظ المرء أنه يتخلص تدريجيًّا من السمنة وتبعاتها.

وختم الأمير خالد حديثه لـ"الخليج 365" قائلًا: "قدم اتحاد الرياضة للجميع عددًا من المبادرات بعضها تم إطلاقه خلال الفترة التي ترأست فيها الأميرة ريما بنت بندر الاتحاد، ومن أبرزها فعالية النشاط العائلي التي تم تفعيلها في سبع مدن في المملكة خلال العام الماضي وشارك فيها 314000 شخص، بالإضافة لحملة "بيتك.. ناديك"، ونأمل أن تستمر بشكل جيد بعد رفع حظر التجول".فيروس كورونا الجديد