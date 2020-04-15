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استنكر الشيخ عون عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات، ما قام به المدعو عبدالرحيم الحويطي، من تصرف في قرية الخريبة، مبيناً أنه لا يمثل إلا نفسه، وأنه تصرف فردي لا يمثل قبيلة الحويطات.
وقال: "إن قبيلة الحويطات بشيوخها وأعيانها وأبنائها تستنكر هذا التصرف، والذي لا يزيدنا إلا تماسكاً مع قيادتنا الرشيدة"، مضيفاً: "نحن مع مشاريعنا التي فرح بها أبناء المنطقة، واستبشرنا به الخير كله، وأدام الله علينا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة".
شيخ شمل قبائل الحويطات: ما قام به "عبدالرحيم" تصرف فردي ولا يمثل قبيلة الحويطاتبدر الجبل الخليج 365 2020-04-15
استنكر الشيخ عون عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات، ما قام به المدعو عبدالرحيم الحويطي، من تصرف في قرية الخريبة، مبيناً أنه لا يمثل إلا نفسه، وأنه تصرف فردي لا يمثل قبيلة الحويطات.
وقال: "إن قبيلة الحويطات بشيوخها وأعيانها وأبنائها تستنكر هذا التصرف، والذي لا يزيدنا إلا تماسكاً مع قيادتنا الرشيدة"، مضيفاً: "نحن مع مشاريعنا التي فرح بها أبناء المنطقة، واستبشرنا به الخير كله، وأدام الله علينا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة".
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
05:25 PM
قال: قبيلة الحويطات تستنكر هذا التصرف ولا يزيدنا إلا تماسكاً مع قيادتنا الرشيدة
استنكر الشيخ عون عبدالله أبو طقيقة شيخ شمل قبائل الحويطات، ما قام به المدعو عبدالرحيم الحويطي، من تصرف في قرية الخريبة، مبيناً أنه لا يمثل إلا نفسه، وأنه تصرف فردي لا يمثل قبيلة الحويطات.
وقال: "إن قبيلة الحويطات بشيوخها وأعيانها وأبنائها تستنكر هذا التصرف، والذي لا يزيدنا إلا تماسكاً مع قيادتنا الرشيدة"، مضيفاً: "نحن مع مشاريعنا التي فرح بها أبناء المنطقة، واستبشرنا به الخير كله، وأدام الله علينا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة".
، شيخ شمل قبائل الحويطات: ما قام به "عبدالرحيم" تصرف فردي ولا يمثل قبيلة الحويطات ،
المصدر : الخليج 365
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