، القحطاني: الأوامر الملكية غير المسبوقة تحصن القطاع الخاص والعاملين فيه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إنها تنسجم وتداعيات جائحة كورونا التي أفقدت الكثير من الاقتصادات حيويتها

أكد الخبير الدولي الدكتور محمد دليم القحطاني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل؛ أن حزمة القرارات التي صدرت اليوم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنسجم وتداعيات جائحة كورونا التي أفقدت الكثير من الاقتصادات حيويتها وأصابت قطاعات هامة بالشلل شبه الكامل، بسبب حرص الحكومة على الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان المواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية، فجاء هذا الدعم ليعوض هذا القطاع خسارته ويمنع وصوله إلى حالة الركود حتى تزول هذه الأزمة لتعود هذه القطاعات إلى ديمومتها وحيويتها ونشاطها.

وأضاف "القحطاني": أن الحكومة السعودية قد تمكّنت باقتدار من قراءة المشهد العالمي لاقتصادات الدول، فكانت سبّاقة في طرح المعززات والمحفزات للقطاع الخاص في مرحلة مبكرة، ليسهل تدارك عواقب قد لا يفيد معها الإنفاق الحكومي، ولا يستجيب لها القطاع الخاص.



وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي جاء متشائمًا في توقعاته الخاصة بنسب نمو الاقتصاد العالمي هذا العام 2020، وتفاءل بانتعاش هذا النمو في العام التالي 2021، ليصل إلى 5.8%، لافتًا إلى أن كل هذه المعطيات جعلت الصورة واضحة أمام متّخذي القرار في المملكة، لتفادي وصول القطاع الخاص إلى حالة الانكماش ليجد القطاع الخاص نفسه مكينًا محصنًا وقويًّا في عام النمو 2021.

وأضاف الدكتور محمد دليم: يأتي قرار دعم فاتورة الكهرباء لمنشآت القطاع الخاص؛ وهي التي دائمًا ما كانت تؤرق وترهق مصروفات هذا القطاع في وقت الانتعاش، ناهيك عن الحال في هذه الأيام، لتنضم إلى حزم المحفزات التي سبقتها، وأهمها مبادرة خادم الحرمين الشريفين الخاصة بدعم رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 60%، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكّد "القحطاني" أن كل ذلك يزيد من إيماننا بأننا في أيد أمينة وداعمة ومساندة ترعى مصالح الأفراد والمنشآت في المملكة، وبالأخصّ في القطاع الخاص ما يطمئن المستثمرين ورجال الأعمال وجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يلقى نفس اهتمام القطاع الحكومي، وهما يمثلان أساس التنمية المستدامة؛ ما يجعلهم أكثر انطلاقًا وشغفًا لتعزيز قيمة النواتج المحلية التي تعتمد على الموارد المحلية والكفاءات السعودية.فيروس كورونا الجديد