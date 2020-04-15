شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. أول عملية إسكان لعمالة أجنبية في إحدى المدارس بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):أعلنت لجنة إسكان العمالة الأجنبية بمحافظة الأحساء تنفيذ أول عملية إسكان لعدد 200 عامل في إحدى المدارس بالأحساء.
وتضمنت عملية النقل اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.
واشتركت الجهات المسؤولة عن عملية النقل مع العمال في تنفيذ هذه الاجراءات، والتى منها ارتداء الكمامات والفقازات.
يذكر أن عمليات النقل جاءت بهدف تقليل كثافة العمال داخل السكن المخصص لهم من قبل الشركات التي يعملون فيه، وذلك لوقايتهم من كورونا.
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