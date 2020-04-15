موقف التابع المعال من حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، إمكانية إضافة التابع المعال، في حالة عدم توافر مستند إثبات الاستقلالية.
وجاء ذلك ردًا من البرنامج على سؤال عن مدى إمكانية إضافة تابع في حالة عدم وجود مستندات؛ لإثبات استقلاليته عن الأسرة.
ورد «حساب المواطن» قائلا: إنه في حالة عدم توفر مستند أثبات استقلالية التابع، يمكن للعائل إضافته كـ«تابع معال»، ولا بد من إرفاق المستندات المطلوبة، لذلك والتي تشمل صك الولاية.
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