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بالفيديو.. خصم يصل لـ70% على تأمين المركبات

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لقطاع التأمين، عادل العيسى، أن أزمة وإجراءات الإغلاق ومنع التجول ساهمت في انخفاض كبير في نسبة حوادث المركبات.

وقال لقناة " العربية " : في المقابل تعاني شركات التأمين من تراجع كبير في المبيعات، بدليل أن العديد من الشركات قد أعلنت عن تأثرها بالإجراءات المتخذة، وهذا ما سيؤثر حتما على أرباحها هذا العام.

وأوضح أن شركات التأمين في المملكة تقدم خصومات تصل ما بين 60 إلى 70% على تأمين المركبات.

وأشار إلى مبادرة القطاع بالتبرع بـ68 مليون ريال للوقف الصحي بوزارة الصحة ، لفت إلى عمليات اندماج قد تحدث بين شركات التأمين على المدى البعيد إذا استمرت الأزمة، تجنبا لخروجها نهائيا من السوق بسبب الخسائر التي تكبدتها.

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