شكرا لمتابعة خبر عن 7 خطوات لدفن موتى كورونا في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكدت أمانة العاصمة المقدسة، أن المتوفين بفيروس كورونا (كوفيد 19) يكون مثواهم الأخير في مقبرة شهداء الحرم.

وأوضحت أنه يتم الالتزام بكافة الضوابط الشرعية والصحية والتدابير الوقائية التي تكفل إكرام الميت من ساعة وفاته وحتى دفنه، مشددة على أنها تعمل على حماية المتعاملين مع الجثامين.

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وعن آلية التعامل مع الجثمانين، حدد الأمانة سبعة إجراءات وقائية احترازية ألزمت بها المتعاملين مع جثمان متوفى كورونا، وفقًا للوطن.

وتضمنت الإجراءات: " ارتداء معدات الوقاية الشخصية من كمامات وقفازات ومريلة طبية، التخلص منها فورا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات عبر وضعها بأكياس النفايات الطبية المخصصة لذلك، ثم غسل وتجهيز الجثمان في المستشفى، أو في مغاسل متخصصة، ثم وضع الجثمان في كيس مقفل مقاوم للماء يمنع خروج السوائل منه ".

وأضافت أنه يقصر عملية الغسل ونقل الجثمان من المستشفى إلى المسجد ثم المقبرة والدفن بوجود أشخاص لا يزيد عددهم عن خمسة، والدفن بمقبرة شهداء الحرم، ويتم إغلاق القبر بشكل محكم وعدم استخدامه مرة أخرى، وتعقيم سيارة نقل الجثمان بعد الانتهاء.