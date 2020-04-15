شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني: تم التنسيق مع معاهد لتقديم دورات تدريبية مجانية للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه تم تشكيل لجنة لتفعيل برامج التدرب الإلكتروني بشكل سريع، لضمان استمرار العملية التدريبية لأكثر من ٢٠٠ ألف متدرب ومتدربة عبر عدة منصات، مشيرة إلى أن عملية التحويل استغرقت عملية التحول يوم واحد فقط .

وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه التدريب الإلكتروني اشتمل على جميع المتدربين والمتدربات في أكثر من ٢٠٠ كلية ومعهد بمختلف المناطق، وبلغ عدد الجلسات الإلكترونية ١١٩ ألف جلسة، بـ ٦٢١ ألف ساعة بث، ويوميًا يتم تنفيذ حوالي ٥٢ ألف شعبة تدريبية.

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وأكدت أنه تم إعلان آلية التقويم النهائي لهذا الفصل، حيث تم اعتماد زيادة الدرجات للأعمال الفصلية لكل مقرر إلى ٨٠ درجة، و ٢٠ درجة تكون للتقويم النهائي.

وشدّدت على حرصها على دعم التدريب الأهلي وتنميته رغم التحديات، إذ تم ترخيص حوالي ٥٠٧ معاهد ومراكز تدريبية أهلية لمزاولة التدريب عن بعد، وتمديد الرخص لمعاهد تحتاج التمديد لمدة ٣ أشهر.

وأفادت بأنه تم التنسيق مع عدد من المعاهد لتقديم دورات تدريبية مجانية للمواطنين عن بُعد، وكذلك تم وضع ١٣٤ منشأة تدريبية تستخدم كمراكز للإيواء عند الحاجة لها تحت تصرف وزارة الصحة، وإعداد أكثر من ٤٥٠٠ متطوع تقني لتقديم الخدمات الفنية والدعم اللوجستي، وتوفير ١٣٦ حافلة نقل.