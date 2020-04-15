شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح والأتربة على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة، أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، وستستمر حتى الـ11 مساء اليوم الأربعاء.

وتشمل حالة الطقس كل من " الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، ينبع " .