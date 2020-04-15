بالفيديو.. شلالات الريث تبهر الجميع بمناظرها الخلابة

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشف مقطع فيديوالمناظر الخلابة الرائعة لشلالات الريث بمنطقة جازان، حيث سقطت المياه من أعلى الجبليات. كشف مقطع فيديوالمناظر الخلابة الرائعة لشلالات الريث بمنطقة جازان، حيث سقطت المياه من أعلى الجبليات. واظهر الفيديو الذي بثه طقس عبر حسابه"تويتر" تدفق المياه من اعلى الجبليات ذات الطبيعة الخلابة . وارفق الفيديو بدعوات رفع البلاء عن المسلمين والإستغفار.

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