شكرا لمتابعة خبر عن تراجع إصابات كورونا في مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت منطقة مكة المكرمة تراجعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد. شهدت منطقة مكة المكرمة تراجعًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد. وسجلت المنطقة اليوم 40 إصابة جديدة لصبح العدد الإجمالي للمصابين 1201 حالة. وتمثلت عدد الوفيات بالمنطقة إلى 22 حالة، فيما وصلت عدد حالات الشفاء إلى 121 حالة.

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