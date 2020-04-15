"السعودية للكهرباء" توفر مولد احتياطي متنقل في نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وفرت فرق الطوارئ الميدانية في الشركة السعودية للكهرباء مولد احتياطي متنقل في نجران. وفرت فرق الطوارئ الميدانية في الشركة السعودية للكهرباء مولد احتياطي متنقل في نجران. وأكدت أن ذلك يأتي بهدف ضمان استمرارية الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين بسبب الأمطار الغزيرة التى تشهدها المنطقة. يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة .

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