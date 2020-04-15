شكرا لمتابعة خبر عن النائب العام: أمر خادم الحرمين بدعم القطاع الخاص يعزز الريادة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أثنى النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الأربعاء، على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعدة إجراءات لدعم القطاع الخاص.
وقال النائب العام، أن: " أمر خادم الحرمين الشريفين بـ٥٠مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص وتخفيض الكهرباء٣٠%في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية ودعم العاملين بنقل الركاب يأتي تعزيزاً للريادة السعودية المتكاملة في سبيل مواجهة أعباء كورونا اقتصاديا في القطاع الخاص " .
وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد أصدر أمرًا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لتخفيف آثار تداعيات الفيروس الاقتصادية، والتي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
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