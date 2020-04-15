شكرا لمتابعة خبر عن ‏النائب العام: أمر خادم الحرمين بدعم القطاع الخاص يعزز الريادة السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أثنى النائب العام، الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، اليوم الأربعاء، على أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بعدة إجراءات لدعم القطاع الخاص.

وقال النائب العام، أن: " أمر خادم الحرمين الشريفين بـ٥٠مليار ريال لسداد مستحقات القطاع الخاص وتخفيض الكهرباء٣٠%في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية ودعم العاملين بنقل الركاب يأتي تعزيزاً للريادة السعودية المتكاملة في سبيل مواجهة أعباء كورونا اقتصاديا في القطاع الخاص " .

وكان خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قد أصدر أمرًا بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية لتخفيف آثار تداعيات الفيروس الاقتصادية، والتي تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.