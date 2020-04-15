الغذاء والدواء: يمكن للمستهلك الوصول للمعقمات والكمامات إلكترونيًا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن للمستهلك الوصول للمعقمات والكمامات عن طريق تطبيق "طمني". أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء أنه يمكن للمستهلك الوصول للمعقمات والكمامات عن طريق تطبيق "طمني". وأشار المتحدث إلى وجود 8 مصانع تنتج أسبوعيا 3,7 مليون كمامة، مؤكدة دعمها للصناعة المحلية للأدوية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا الجديد، وذلك بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د. محمد العبدالعالي. يذكر أن المؤتمر شهد الإعلان عن تسجيل (493) حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا الجديد، فيما بلغ عدد الوفيات 6 حالات ليصل الإجمالي إلى 79 حالة وفاة.

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