شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يكشف تغطية البرد لرمال أراضي شمال نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): كشف مقطع فيديو مشاهد البرد في نجران الآن مع سماء رماديه تشي بسقوط أمطار في الساعات القليلة القادمة. كشف مقطع فيديو مشاهد البرد في نجران الآن مع سماء رماديه تشي بسقوط أمطار في الساعات القليلة القادمة. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه "طقس"عبر حسابه تويتر البرد وهي يغطي أراضي رمال شمال نجران. وكان خبراء الطقس قد توقعوا تعرض مناطق واسعة بالمملكة لامطار غزيرة تصل لحد السيول.

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