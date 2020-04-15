شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تبث نصائح بلغات عالمية للتوعوية من فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر معرفاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي" توتير والسناب شات، واليوتيوب" العديد من مقاطع الفيديو المترجمة بلغات مختلفة , تتضمن نصائح مهمة للجاليات المتواجدة بالمملكة لتوقي فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود التوعوية الإرشادية التي تبذلها الوزارة مواكبة لجهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا .

وتحتوي مقاطع الفيديو على تعليمات السلامة والوقاية من انتشار الوباء بالطرق الشرعية من قراءة الأذكار والتأكيد على مشروعية العمل وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة لتوقي الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب الطرق الحسية للسلامة منها وهي غسل اليدين بالصابون وتعقيمها باستمرار، وكذلك وضع المناديل والكمامات اثناء العطاس ، وطهي الأكل بجميع أنواعه وتناول الغذاء الصحي، إلى جانب البعد عن التجمعات والعمل بتوجيهات الجهات المسئولة .

ودعت الوزارة وفق توجيه صادر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بالتأكيد على كافة المكاتب الدعوية التي يزيد عددها على 400 مكتب تعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمختلف مناطق المملكة لبذل مزيد من الجهد من خلال المحاضرات عن بعد ونشر مقاطع مترجمة عبر منصاتها الرقمية والإسهام في تحقيق الأمن الصحي واستشعار الدور المهم في توعية الجاليات .