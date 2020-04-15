شكرا لمتابعة خبر عن غرامة 25 ألف ريال بحق شركة خالفت ضوابط بيع شرائح الاتصالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر ديوان المظالم حكمه بتأييد الحكم الصادر ضد شركة لتقديمها خدمة الاتصال الهاتفي لعدد 25 شريحة اتصال بالمخالفة لضوابط بيع الشرائح.

وكانت الشركة المدعية قد أقرت بأن الشرائح المخالفة تم بيعها من قبل موزع غير مرخص له من قبلها، وذلك بالمخالفة لضوابط إصدار الشرائح التى أوجبت بيع الخدمة من خلال مشغل مرخص له أو من خلال وكلاء معتمدين.

وأوضح الديوان أن ضبط الشرائح لدى بائعها لا يرفع المسؤولية عن الشركة المدعية لكونها أصدرت الشرائح دون بيانات، منوها بأنه تم تغريمها 25 ألف ريال على إثر المخالفة.