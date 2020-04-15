اخبار السعوديه

غرامة 25 ألف ريال بحق شركة خالفت ضوابط بيع شرائح الاتصالات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن غرامة 25 ألف ريال بحق شركة خالفت ضوابط بيع شرائح الاتصالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر ديوان المظالم حكمه بتأييد الحكم الصادر ضد شركة لتقديمها خدمة الاتصال الهاتفي لعدد 25 شريحة اتصال بالمخالفة لضوابط بيع الشرائح.

وكانت الشركة المدعية قد أقرت بأن الشرائح المخالفة تم بيعها من قبل موزع غير مرخص له من قبلها، وذلك بالمخالفة لضوابط إصدار الشرائح التى أوجبت بيع الخدمة من خلال مشغل مرخص له أو من خلال وكلاء معتمدين.

وأوضح الديوان أن ضبط الشرائح لدى بائعها لا يرفع المسؤولية عن الشركة المدعية لكونها أصدرت الشرائح دون بيانات، منوها بأنه تم تغريمها 25 ألف ريال على إثر المخالفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرامة 25 ألف ريال بحق شركة خالفت ضوابط بيع شرائح الاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا