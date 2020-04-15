عقد قران مقيم باكستاني "عن بعد" في صبيا

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): عقد مقيم باكستاني يعمل بمحافظة صبيا قرانه عبر الإتصال المرئي حيث لم تتح له الظروف السفر لعقد القران بسبب جائحة عقد مقيم باكستاني يعمل بمحافظة صبيا قرانه عبر الإتصال المرئي حيث لم تتح له الظروف السفر لعقد القران بسبب جائحة كورونا وقال محمد الكعبي بان المقيم اتصل به لحضور عقد القران وليكون شاهدا إلا انه تأخر فوصل شخص من جنسيته وتم عقد القران دون تكاليف أو تجمع وتابع الكعبي بأنه وصل بعد عقد القران وشاركه فرحته متابعا بأن المقيم يتحين الفرصة حال عودة الحياة لطبيعتها لكي يعود إلى بلده ويتم مراسم زفافه.

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