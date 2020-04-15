شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. وصول خبراء وإمدادات طبية من الصين إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصل خبراء طبيون في مكافحة فيروس كورونا المستجد COVID19، فضلًا عن إمدادات طبية من الصين إلى المملكة، اليوم الأربعاء.

وكان قد غادر الفريق المكون من 8 خبراء طبيين مدينة "ينتشوان" عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين صباح اليوم الأربعاء، على متن طائرة مستأجرة، متوجها إلى المملكة.

ويتكون الفريق من خبراء في مجالات تشمل الجهاز التنفسي والرعاية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة عدوى المستشفيات والتمريض، فضلًا عن الطب الصيني التقليدي والاختبارات المعملية، وستنطوي مهمة الفريق على تشارك خبرة الصين في الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة للفيروس مع مستشفيات وخبراء محليين في المملكة.