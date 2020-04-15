شكرا لمتابعة خبر عن «فلكية جدة» تعلن اكتشاف مذنب جديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف مذنب جديد بتاريخ 13 أبريل 2020، وفي أواخر شهر مايو سيمر بجانب الشمس بالقرب من مدار عطارد، لافتًا إلى أنه ليس المذنب أطلس (C / 2019 Y4)، الذي تفككت نواته منذ أيام، ولكنه مذنب آخر على مسار مشابه وقد تمت تسميته المذنب سوان (C / 2020 F8).

وأظهرت مراجعة بيانات من المرصد الشمسي الفضائي (سوهو) التابع لوكالة ناسا، المذنب وقد ظهر في صور لجهاز مخصص للتصوير يسمى (سوان) مثبت على المرصد سوهو – ومن هنا جاء اسم " المذنب سوان "؛ فيما جاءت نواة المذنب الصغيرة تحيط بها ذؤابة خضراء من الغاز والغبار، وله ذيل طويل، ولمعانه في الوقت الحالي (+8) ما يعني بأنه غير مرئي للعين المجردة.

ومن المحتمل، أن المذنب (سوان) الصغير والخافت يمر بمرحلة نشاط عالية تحت تأثير حرارة الشمس؛ حيث تدفقت منه بعض الاندفاعات الكبيرة من الغاز والغبار، مما أدى إلى إطلاق سحابة ضخمة من المواد المتطايرة الغنية بالهيدروجين، وهذا جعل جهاز (سوان) يكتشف هذا التفريغ للهيدروجين في الجزء الداخلي لنظامنا الشمسي؛ فيما قد يصبح مرئيًا للعين المجردة في شهر مايو المقبل.