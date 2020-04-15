شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يواصل شن الغارات الجوية في ظل المحادثاث بين الرياض والحوثيين بشأن الهدنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طبيب يمني يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا : اليمن يمتلك 4نقاط قوة أمام الوباء لا تمتلكها أوروبا ولا حتى الغرب. عــــاجل : أول دولة عربية تعلن رفع الحظر من كورونا وتؤكد قرب عودة الحياة لطبيعتها

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