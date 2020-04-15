بدون الفحص الدوري.. «المرور السعودي» يبدأ تجديد رخص السير إلكترونيًّا

أعلن «المرور السعودي»، اليوم الأربعاء، البدء في تجديد «رخص السير» إلكترونيًّا عبر منصة «أبشر» دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري.

وذكر «المرور السعودي» عبر حسابه بموقع «تويتر» أن ذلك يأتي نظرًا إلى إغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن طريقة تجديد استمارة السيارة تتمثل في عدة خطوات تستلزمها شروط ضرورية تتمثل في:

- أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

- أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.

- سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف «عن كل سنة تأخير 100 ريال».

- التأكد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.

طريقة تجديد الاستمارة عبر «أبشر»

ولتجديد استمارة السيارة عبر خدمات الإدارة العامة للمرور من منصة أبشر يجب اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على موقع أبشر «من هنا».

- انقر على خيار «أبشر أفراد».

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- سجل بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي.

- اضغط على تسجيل الدخول.

- أدخِل الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية.

- من خيار خدمات «المركبات» اضغط على «خدمات».

- قم بالنقر على «تجديد رخصة السير».

- ستفتح صفحة بها تفاصيل السيارات الخاصة بك.

- حدد السيارة واضغط على «تجديد استمارة المركبة».

- انقر بالموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط على «تجديد الاستمارة».

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