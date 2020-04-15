حساب المواطن يوضح إمكانية إضافة التابع المعال

أوضح برنامج حساب المواطن، إمكانية إضافة التابع المعال، في حالة عدم توافر مستند إثبات الاستقلالية.

جاء ذلك ردًا من البرنامج على تساؤل تلقاه من أحد المستفيدين، بشأن مدى إمكانية إضافة تابع في حالة عدم وجود مستندات؛ لإثبات استقلاليته عن الأسرة.

وقال «حساب المواطن»: «إنه في حالة عدم توفر مستند أثبات استقلالية التابع، يمكن للعائل إضافته كـ«تابع معال»، ولا بد من إرفاق المستندات المطلوبة، لذلك والتي تشمل صك الولاية».

وتشمل تعديلات إثبات الاستقلالية في برنامج حساب المواطن، جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة؛ حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب.

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