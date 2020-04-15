«السديس»: تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في سكن عمالة الحرمين

شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية في مقر سكن العاملين في الحرمين الشريفين.
وأكد الحرص على سلامة عمالة الحرمين الشريفين، وتوفير سبل الراحة لهم كافة، وجميع احتياجاتهم اليومية وهم في مكانهم، آمنين مطمئنين.
وأوضح أن «ذلك واجب ديني علينا جميعًا، امتثالًا لما تقوم به قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- تجاه المواطنين والمقيمين لحفظ النفس وسلامتها».
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