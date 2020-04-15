«الشورى» يقر تعديلات مشروع تنظيم فحص المركبات

وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، مع التمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الثالثة للسنة الرابعة من الدورة السابعة عن بُعد المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس د. يحيى الصمعان.

وناقش المجلس عددًا من التعديلات على مشروع نظام التوثيق والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق سابقًا المعاد إلى المجلس لدراسته بناءً على المادة 17 من نظام مجلس الشورى بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

كما وافق «الشورى» على عدد من التعديلات على نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.