السعودية اليوم / تراجع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ماليزيا إلى أقل من 100



كوالالمبور 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

تراجعت حالات الإصابة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.

// انتهى //

16:49ت م

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كوالالمبور 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واستراجعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ماليزيا اليوم إلى أقل من 100 حالة للمرة الأولى منذ 14 مارس.وقالت وزارة الصحة الماليزية: إن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة اليوم 85 حالة، مما يرفع إجمالي الحالات في ماليزيا إلى 5072.// انتهى //16:49ت م0129

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