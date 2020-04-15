السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يطلق إلكترونيا .. فعاليات الحملة التوعوية "سلامتك بمنزلك غايتنا"



عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، إلكترونيا عبر الإتصال المرئي فعاليات الحملة التوعوية بأهمية السلامة المنزلية التي تنفذها ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة، تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" , خلال فترة منع التجول، في إطار العمل الوقائي ضد انتشار فيروس

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار .

كما تتضمن الحملة التأكيد على أهمية توفير وسائل السلامة كاشف الدخان وطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية ، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر ، وتحذر من مخاطر الكهرباء وشواحن الجوال ومخاطر الغاز وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي .

وأكد سمو ه دعم إمارة المنطقة لهذه الحملة التوعوية المهمة ، داعيا المواطنين والمقيمين بالتقيد بوسائل السلامة الوقائيه في منازلهم ومركباتهم وارشاد الاطفال للاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية وعدم التعرض للخماطر المحتمله متمنياً التوفيق للجميع ، موجها سموه شكره للمديرية العامة للدفاع المدني وما يقومون به من دور مهم في حماية المجتمع وفق توجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله.

// انتهى //

16:31ت م

0125



عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسأطلق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، إلكترونيا عبر الإتصال المرئي فعاليات الحملة التوعوية بأهمية السلامة المنزلية التي تنفذها ينظمها الدفاع المدني بالمنطقة، تحت شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا" , خلال فترة منع التجول، في إطار العمل الوقائي ضد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد19".وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين شرائح المجتمع، والتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وتوخي الحذر من الأخطار .كما تتضمن الحملة التأكيد على أهمية توفير وسائل السلامة كاشف الدخان وطفاية الحريق وحقيبة الإسعافات الأولية ، والاهتمام بوضع خطة لإخلاء المنزل عند استشعار الخطر ، وتحذر من مخاطر الكهرباء وشواحن الجوال ومخاطر الغاز وأهمية إغلاق مصدره فور الانتهاء من عملية الطهي .وأكد سمو ه دعم إمارة المنطقة لهذه الحملة التوعوية المهمة ، داعيا المواطنين والمقيمين بالتقيد بوسائل السلامة الوقائيه في منازلهم ومركباتهم وارشاد الاطفال للاستخدام الصحيح للأجهزة الكهربائية وعدم التعرض للخماطر المحتمله متمنياً التوفيق للجميع ، موجها سموه شكره للمديرية العامة للدفاع المدني وما يقومون به من دور مهم في حماية المجتمع وفق توجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله.// انتهى //16:31ت م0125

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يطلق إلكترونيا .. فعاليات الحملة التوعوية "سلامتك بمنزلك غايتنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.