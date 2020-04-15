السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تطلق مخططًا تدريبيًا مهنيًا للطلاب المستجدين



الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

وقعت الجامعة

وقال وكيل الجامعة الشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين إن الهدف من هذه الشراكة هو تقديم دعوة مفتوحة لخريجي المدارس الثانوية من ذوي التفكير الابتكاري لاستكشاف عالم الخدمات المهني، وتقديم الفرصة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا للحصول على تدريب مهني عالٍ المستوى لدى الشركة ديلويت.

وبين أنه يمكن للمشاركين في المخطط العمل والدراسة من أجل الحصول على درجة جامعية في مجموعة متنوعة من المواد في الجامعة الإلكترونية مفيدًا أن المذكرة تقدم فرصة فريدة لخدمة رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القوى العاملة رقمياً بشكل هادف، وتعد قفزة في ريادة نهج جديد للتعليم العالي يعتمد على تطبيقات وأدوات التقنية وعالم الاتصال، وسوف تُسهم في إنشاء نموذج شراكة جديد بين الجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال ليكون له تأثير مجتمعي إيجابي.

من جانبه أوضح الشريك والمدير التنفيذي لشركة ديلويت في المملكة خالد السقا أن الشراكة تستهدف خريجي الثانوية العامة (الذكور والإناث)، المقبولين للدراسة في الجامعة الإلكترونية، بحيث يحصل المستفيدين على وظيفة دائمة لدى شركة ديلويت براتب تنافسي مع درجة جامعية مع إجازة مدفوعة الأجر للدراسة.

وأفاد أن رسوم الطلبة المستفيدين من هذا المخطط سوف تدفع بالكامل بواسطة شركة ديلويت، على أن يبدأ تفعيل الاتفاقية واستقبال الطلبة المرشحين في الموسم الدراسي القادم في سبتمبر 2020.

//انتهى//

16:22ت م

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الرياض 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسوقعت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم مذكرة تعاون اليوم مع شركة ديلويت اند توش الشرق الأوسط المحدودة وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، بهدف إطلاق مخطط تدريبي مهني للطلبة المستجدين في الجامعة يُسهم في النهوض بريادة نهج التعليم الجامعي في المملكة.وقال وكيل الجامعة الشؤون التعليمية الدكتور ثامر بن عمر الحسين إن الهدف من هذه الشراكة هو تقديم دعوة مفتوحة لخريجي المدارس الثانوية من ذوي التفكير الابتكاري لاستكشاف عالم الخدمات المهني، وتقديم الفرصة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا للحصول على تدريب مهني عالٍ المستوى لدى الشركة ديلويت.وبين أنه يمكن للمشاركين في المخطط العمل والدراسة من أجل الحصول على درجة جامعية في مجموعة متنوعة من المواد في الجامعة الإلكترونية مفيدًا أن المذكرة تقدم فرصة فريدة لخدمة رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية القوى العاملة رقمياً بشكل هادف، وتعد قفزة في ريادة نهج جديد للتعليم العالي يعتمد على تطبيقات وأدوات التقنية وعالم الاتصال، وسوف تُسهم في إنشاء نموذج شراكة جديد بين الجهات الأكاديمية وقطاع الأعمال ليكون له تأثير مجتمعي إيجابي.من جانبه أوضح الشريك والمدير التنفيذي لشركة ديلويت في المملكة خالد السقا أن الشراكة تستهدف خريجي الثانوية العامة (الذكور والإناث)، المقبولين للدراسة في الجامعة الإلكترونية، بحيث يحصل المستفيدين على وظيفة دائمة لدى شركة ديلويت براتب تنافسي مع درجة جامعية مع إجازة مدفوعة الأجر للدراسة.وأفاد أن رسوم الطلبة المستفيدين من هذا المخطط سوف تدفع بالكامل بواسطة شركة ديلويت، على أن يبدأ تفعيل الاتفاقية واستقبال الطلبة المرشحين في الموسم الدراسي القادم في سبتمبر 2020.//انتهى//16:22ت م0123

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