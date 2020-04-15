

أمستردام 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

سجلت هولندا اليوم 734 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي: إن حصيلة الوفيات جراء الوباء بلغت 3134 شخصا.

// انتهى //

16:19ت م

0122



أمستردام 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسسجلت هولندا اليوم 734 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 28153 حالة.وقال المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي: إن حصيلة الوفيات جراء الوباء بلغت 3134 شخصا.// انتهى //16:19ت م0122

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هولندا تسجل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.