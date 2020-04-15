السعودية اليوم / أمطار على مركز القليبة بمنطقة تبوك



بتبوك 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

هطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت مركز الحوي والهوج وضواحيه جبلي خنصر وبارود وقور مليح .

وعلى مركز مغيري شملت ثليثوات وصفير والمليساء .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:02ت م

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