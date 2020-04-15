السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يلتقي أعضاء اللجان المشاركة بمبادرة "عينين براس"



عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي , بأعضاء اللجان المشاركة في مبادرة "عينين براس" التي تم تقسيمها إلى فريقين أحدهما معني بتخطيط وتنفيذ مشروع تقدير ودعم العاملين بالقطاعين الصحي والأمني بمنطقة الحدود الشمالية لاسيما من جهة تسهيل متطلبات حياتهم وأسرهم أثناء انشغالهم بأداء واجباتهم الوظيفية، وتكريمهم من خلال جائزة "كفو" التي أطلقها سموه سابقاً وفق معايير يحددها فريق العمل بالتنسيق مع المسؤولين بالصحة والأمن، فيما يقوم الفريق الثاني بتخطيط وتنفيذ مشروع دعم ومساندة الأسر المعوزة والمتضررة بتوفير مواد النظافة والتعقيم والحماية الوقائية، وتوفير تكاليف المعيشة الضرورية من مأكل ومسكن وغيرها، وتوفير تكاليف متطلبات التعليم عن بعد، إضافة لدراسة وتعزيز قوة عناصر خدمات إيصال السلع والخدمات لمساكن الأسر المعوزة.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع لتطبيق القرارات والإجراءات لتعزيز جهود الدولة بالتخفيف من آثار جائحة

إثر ذلك نافش الاجتماع مستهدفات مبادرة " عينين براس " التي تتضمن تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن، تحت مسمى جائزة "كفو"، وتقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المسجلة لدى جمعيات المنطقة الخيرية والاسر المتضررة ، بجانب تأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

// انتهى //

15:45ت م

0109



عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عبر الاتصال المرئي , بأعضاء اللجان المشاركة في مبادرة "عينين براس" التي تم تقسيمها إلى فريقين أحدهما معني بتخطيط وتنفيذ مشروع تقدير ودعم العاملين بالقطاعين الصحي والأمني بمنطقة الحدود الشمالية لاسيما من جهة تسهيل متطلبات حياتهم وأسرهم أثناء انشغالهم بأداء واجباتهم الوظيفية، وتكريمهم من خلال جائزة "كفو" التي أطلقها سموه سابقاً وفق معايير يحددها فريق العمل بالتنسيق مع المسؤولين بالصحة والأمن، فيما يقوم الفريق الثاني بتخطيط وتنفيذ مشروع دعم ومساندة الأسر المعوزة والمتضررة بتوفير مواد النظافة والتعقيم والحماية الوقائية، وتوفير تكاليف المعيشة الضرورية من مأكل ومسكن وغيرها، وتوفير تكاليف متطلبات التعليم عن بعد، إضافة لدراسة وتعزيز قوة عناصر خدمات إيصال السلع والخدمات لمساكن الأسر المعوزة.وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أهمية تعاون وتكاتف جميع أفراد المجتمع لتطبيق القرارات والإجراءات لتعزيز جهود الدولة بالتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد التي قد تمس العاملين في الصفوف الأولى كرجال الصحة والأمن، كما تمس كافة الأسر المعوزة والمتضررة أو التي انقطعت أو ضعفت عوائدهم المالية نتيجة قرارات إيقاف عمل موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص، وإغلاق المحلات، ومنع التجول الجزئي .إثر ذلك نافش الاجتماع مستهدفات مبادرة " عينين براس " التي تتضمن تكريم العاملين في القطاع الصحي ورجال الأمن، تحت مسمى جائزة "كفو"، وتقديم 9732 سلة غذائية وحقيبة صحية لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأسر المسجلة لدى جمعيات المنطقة الخيرية والاسر المتضررة ، بجانب تأمين 3659 جهاز تابلت للطلاب.وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.// انتهى //15:45ت م0109

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