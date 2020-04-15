

عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واس

واصلت صحة الحدود الشمالية جهودها التوعوية للوقاية من فيروس

حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة في الأسواق التجارية ومصارف تحويل الأموال الخاصة بالعمالة الأجنبية وكذلك الصيدليات والعاملين في أسواق الفحم والمعدات الصناعية وتم القيام بقياس الحرارة وتقديم التوعية الصحية بعدة لغات تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وكذلك تم إقامة عدداً من نقاط الفرز الصحية على مداخل مدينة عرعر تعمل على مدار الساعة يتم فيها قياس الحرارة لجميع القادمين إضافة لتوزيع البروشورات التوعوية والتثقيفية ، إضافةً إلى بث الرسائل التوعوية عبر المنصات الالكترونية الصحية ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة لأكثر من 40000 مستفيد ومستفيدة خلال أسبوع واحد فقط .

// انتهى//

15:44ت م

0108



عرعر 22 شعبان 1441 هـ الموافق 15 إبريل 2020 م واسواصلت صحة الحدود الشمالية جهودها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا ومنع إنتشاره .حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة في الأسواق التجارية ومصارف تحويل الأموال الخاصة بالعمالة الأجنبية وكذلك الصيدليات والعاملين في أسواق الفحم والمعدات الصناعية وتم القيام بقياس الحرارة وتقديم التوعية الصحية بعدة لغات تطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وكذلك تم إقامة عدداً من نقاط الفرز الصحية على مداخل مدينة عرعر تعمل على مدار الساعة يتم فيها قياس الحرارة لجميع القادمين إضافة لتوزيع البروشورات التوعوية والتثقيفية ، إضافةً إلى بث الرسائل التوعوية عبر المنصات الالكترونية الصحية ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة لأكثر من 40000 مستفيد ومستفيدة خلال أسبوع واحد فقط .// انتهى//15:44ت م0108

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 40000 مستفيد من أنشطة التوعية الصحية بفيروس كورونا في الحدود الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.