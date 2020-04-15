السعودية تعلن ارتفاع حالات التعافي من كورونا إلى 931 حالة

الأربعاء 15 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 5869، بعد تسجيل 493 حالة جديدة بينها 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة.



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وقال المتحدث باسم الوزارة محمد العبد العالي خلال الإيجاز الصحفي اليومي إن الإصابات توزعت في مختلف المدن. وسجلت الوزارة 6 وفيات جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 79 حالة، معظمهم يعانون أمراضاً مزمنة.

وأشار المتحدث إلى ارتفاع حالات التعافي بـ 42 حالة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة. وأكد ضرورة شرح الوضع الحالي للأطفال بشكل مبسط لعدم دخولهم في حالة توتر، وأن نستثمر أوقاتهم. وأن هناك أعمالاً وممارسات لابد من تطبيقها في المنزل خلال فترة الحجر، كالتواصل عن بُعد، وممارسة الرياضة وأخذ القسط الكافي من النوم، وغيرها.